Алексей Парамонов: "Каррера пришел в "Спартак" как тренер защиты, а может стать тренером-чемпионом"

Легендарный нападающий "Спартака" Алексей Парамонов, четырежды становившийся чемпионом СССР, считает, что красно-белые в дерби с ЦСКА сыграют вничью. Он отметил, что все болельщики соскучились по чемпионству "Спартака". По словам олимпийского чемпиона Мельбурна-1956, главный тренер Массимо Каррера показал, что является большим специалистом.

– Самое главное, чтобы результат матча отрицательно не повлиял на дальнейшую судьбу "Спартака". Желаю спартаковцам провести предстоящую игру ярко и добиться своего, – сказал Парамонов. – Красно-белые лидируют в чемпионате, имеют хороший очковый запас, но семь баллов могут достаточно быстро испариться, если команда будет играть так, как это было в Ростове-на-Доне.

– Какой счет предсказываете?

– 1:1.

– Соскучились по золотым медалям "Спартака"?

– 16 лет ждем это праздника. Это очень много. Когда я играл, мы за 10 лет четырежды становились чемпионами, дважды завоевывали Кубок, два раза играли в финале, дважды становились серебряными призерами. Словом, всегда были на самом верху.

– Что можете сказать о Каррере?

– Он пришел в команду достаточно неожиданно. И так же неожиданно "Спартак" стал лидером, начал уверенно играть и набирать очки. Итальянец показал, что является большим тренером. Он появился как тренер защиты, а может стать тренером-чемпионом. Шансов на это очень много. (Сергей АСТАХОВ)

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.