Алексей Панферов: "Только Акинфеев может быть интересен английским клубам"

Бывший член совета директоров "Борнмута" Алексей Панферов считает, что только один игрок из российской премьер-лиги может быть интересен английским клубам. По его словам, ранее россияне не так удачно выступали в сильнейшем чемпионате мира.

– Пока, к сожалению, российские футболисты не нужны английским клубам, – цитируют "Известия" Панферова. – Они нужны России, потому что им в том числе доплачивают за наличие паспорта, а в Англии этот паспорт, наоборот, мешает. Плюс к этому есть не самые удачные примеры вхождения в лигу российских футболистов. Просто нет примера, кто из российских футболистов превратился в АПЛ в настоящую мировую звезду уровня, скажем, Карпина или Мостового в Испании.



Российскому футболисту очень тяжело адаптироваться в Англии. И неудачное выступление на Euro-2016 тоже сказывается. На мой взгляд, единственный кандидат – это Акинфеев. Но он вратарь, а это прежде всего психология, и не понятно, как на него может повлиять переезд. Да и зарплаты в АПЛ не такие высокие, как многие думают.