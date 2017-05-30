Алексей Николаев: "Женщины-арбитры в премьер-лиге? Пусть судят женский футбол"

Российский судья Алексей Николаев в эфире программы "Свисток" отметил, что женщинам было бы тяжело работать в качестве арбитров на матчах премьер-лиги. По его словам, они и сами этого не очень хотят. Напомним, что следующем сезоне в чемпионате Германии появится первая женщина – главный арбитр – 38-летняя Бибиана Штайнхаус.

– У нас девочки помогают в молодежном чемпионате, поэтому не совсем правильно говорить, что у нас нет женщин-судей, – отметидл Николаев. – Но если говорить о том, чтобы девочки судили матчи премьер-лиги, то я консервативно смотрю на эту тему.

Мы разговаривали с нашими ведущими девчонками. Для них, конечно, это тяжеловато. Они и сами не очень хотят. Современный футбол очень быстрый, им будет тяжело физически. Пусть девчонки судят женский футбол. И многие к приходу женщин ментально не готовы. Что касается Штайнхаус, то это исключение из правил. Хочу пожелать ей удачи.