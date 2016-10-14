19:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Николаев: "Зеленые карточки в футболе – это перебор"

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Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев считает, что в футболе не стоит вводить зеленые карточки. Нападающий "Виченцы" Кристиан Галано в матче серии B против "Виртуса" впервые получил зеленую карточку за соблюдение принципов fair play.

– На мой взгляд, зеленые карточки в футболе – это перебор, – сказал Николаев в эфире радиостанции "Спорт FM".

Напомним, что глава судейского департамента РФС Валентин Иванов подал заявление на увольнение по собственному желанию, которое было удовлетворено.

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