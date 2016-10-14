Алексей Николаев: "Зеленые карточки в футболе – это перебор"

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев считает, что в футболе не стоит вводить зеленые карточки. Нападающий "Виченцы" Кристиан Галано в матче серии B против "Виртуса" впервые получил зеленую карточку за соблюдение принципов fair play.
– На мой взгляд, зеленые карточки в футболе – это перебор, – сказал Николаев в эфире радиостанции "Спорт FM".
Напомним, что глава судейского департамента РФС Валентин Иванов подал заявление на увольнение по собственному желанию, которое было удовлетворено.
Ковтун
Надо ввести голубую карточку, которую футболисты будут вручать судье, если он плохо судит.
19:47