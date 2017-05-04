Алексей Николаев: "Заявление "Краснодара"? Все в футболе должны иметь право на ошибки"

Судья Алексей Николаев назвал эмоциями заявление "Краснодара", который ранее предложил российским клубам "отказаться от порочной практики влияния на судей".

– Это эмоции, – сказал в эфире программы "Свисток" Николаев. – Мы стараемся делать свою работу нормально, ровно, чтобы вопросов не возникало ни у одного клуба. Ошибки были, есть, будут, такова часть процесса. Можем назвать несколько футболистов – не знаю, что с ними нужно сделать за такие ошибки. Можно дерби вспомнить и ошибки армейцев. До этого игрок "Локомотива" принял мяч так, что не забил в пустые ворота. Не знаю, что бы сделали с арбитром за такое.

Все участники такого замечательного процесса, как футбол, должны иметь право на ошибки. Этим футбол и прекрасен. Эмоции понятны, концовка чемпионата, все напряжены. Могу только призвать к взаимному уважению в оставшейся части чемпионата, и мы стараться выполнять свою работу на должном уровне.

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