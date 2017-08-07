Алексей Николаев: "Я не колобок, которого все любят"

Арбитр Алексей Николаев в интервью "СЭ" объяснил решение о назначении пенальти в ворота "Урала" на 94-й минуте матча с "Краснодаром" (1:1), а также поделился мнением о своей физической форме.
– Вам не приводят в пример Александра Егорова, который за месяц сбросил 15 килограммов? Не обижаетесь, когда кто-то открыто говорит о вашем лишнем весе?
– Понимаю, о чем вы. Конечно, мне бы хотелось что-то в себе улучшить. То, что сделал с собой Саша Егоров, – это, естественно, в определенной степени подвиг. Но в то же время он пошел на эксперимент. Возможно, последствия ему не до конца известны. Просто очень тяжело себя держать в новой форме и следить за собой.
– То есть вы на такой эксперимент пойти не готовы?
– Конечно, порой я недоволен своей формой, испытываю какой-то дискомфорт. Но надо отдавать себе отчет и в том, что мне уже 46 лет. Тяжело себя сейчас переделывать и подвергать организм стрессу. Понимаю, что иногда выгляжу не так, как мне самому бы хотелось. Но один Николаев во мне говорит, что надо поменяться, а другой Николаев задает вопрос: а как?
– А как вы сдаете тесты по физподготовке на судейских сборах?
– Не сказать, что все это дается легко. Серьезно к ним готовлюсь. И это нормально. Я же не уникум. 10 лет назад еще играл в футзал, потому нагрузки мне давались на "ура". Сейчас сами тесты все сложнее и сложнее. Возрастной ценз отменен, все равны. Кто выживает, тот и судит. Не отрицаю, что у меня есть лишний вес. Но нужно учитывать мой нынешний организм.
Самое главное, что футболисты, которых встречаю перед играми, в аэропорту, ко мне относятся с таким уважением, о котором я только мог мечтать. Получаю от этого колоссальное удовольствие. Но это не означает, что ты "колобок", которого все любят. Естественно, необходимо держать уровень, не опускать планку. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Никифор
Его надо давно гнать поганой метлой.
21:10 7 августа
баламошка
Ты лиса, а не Колобок.
20:32 7 августа