Алексей Николаев: "Я не колобок, которого все любят"

Арбитр Алексей Николаев в интервью "СЭ" объяснил решение о назначении пенальти в ворота "Урала" на 94-й минуте матча с "Краснодаром" (1:1), а также поделился мнением о своей физической форме.

– Вам не приводят в пример Александра Егорова, который за месяц сбросил 15 килограммов? Не обижаетесь, когда кто-то открыто говорит о вашем лишнем весе?

– Понимаю, о чем вы. Конечно, мне бы хотелось что-то в себе улучшить. То, что сделал с собой Саша Егоров, – это, естественно, в определенной степени подвиг. Но в то же время он пошел на эксперимент. Возможно, последствия ему не до конца известны. Просто очень тяжело себя держать в новой форме и следить за собой.

– То есть вы на такой эксперимент пойти не готовы?

– Конечно, порой я недоволен своей формой, испытываю какой-то дискомфорт. Но надо отдавать себе отчет и в том, что мне уже 46 лет. Тяжело себя сейчас переделывать и подвергать организм стрессу. Понимаю, что иногда выгляжу не так, как мне самому бы хотелось. Но один Николаев во мне говорит, что надо поменяться, а другой Николаев задает вопрос: а как?

– А как вы сдаете тесты по физподготовке на судейских сборах?

– Не сказать, что все это дается легко. Серьезно к ним готовлюсь. И это нормально. Я же не уникум. 10 лет назад еще играл в футзал, потому нагрузки мне давались на "ура". Сейчас сами тесты все сложнее и сложнее. Возрастной ценз отменен, все равны. Кто выживает, тот и судит. Не отрицаю, что у меня есть лишний вес. Но нужно учитывать мой нынешний организм.

Самое главное, что футболисты, которых встречаю перед играми, в аэропорту, ко мне относятся с таким уважением, о котором я только мог мечтать. Получаю от этого колоссальное удовольствие. Но это не означает, что ты "колобок", которого все любят. Естественно, необходимо держать уровень, не опускать планку. (Виталий АЙРАПЕТОВ)