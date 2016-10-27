Алексей Николаев: "В ближайшее время система автоматического определения взятия ворот в России введена не будет"

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Алексей Николаев сообщил, что система автоматического определения взятия ворот может быть опробована в премьер-лиге до чемпионата мира 2018 года.

– Система автоматического определения взятия ворот должна пройти испытание, – приводит ТАСС слова Николаева. – У нас пока, насколько я знаю, таких разговоров не ведется, думаю, в ближайшее время вводиться не будет, хотя все может поменяться. Такие моменты реально встречаются очень редко, сами понимаете, но в таких ситуациях, конечно, система определения могла бы помочь.

На вопрос, может ли система быть апробирована в чемпионате страны до чемпионата мира 2018 года, Николаев ответил: "Думаю, это реально".

Ранее глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко рассказал, что решение об использовании системы на ЧМ-2018 и Кубке конфедераций, который пройдет в июне-июле 2017 года, примет ФИФА.