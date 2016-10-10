Алексей Николаев: "Самого себя назначать на матчи неправильно. Будет создана комиссия"

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев сообщил, что в ближайшее время будет создана специальная комиссия по назначению арбитров на матчи премьер-лиги. Николаев временно возглавил департамент после увольнения в октябре по собственному желанию Валентина Иванова, однако карьеру арбитра завершать не намерен.

– В дальнейшем как будет выглядеть ваше назначение на матчи. Сами свою фамилию выберете на конкретную игру?

– Скорее всего, решение будет приниматься комиссией. Самому себя назначать на матчи – это неправильно. (Сергей АСТАХОВ)

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