19:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Николаев: "Самого себя назначать на матчи неправильно. Будет создана комиссия"

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Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев сообщил, что в ближайшее время будет создана специальная комиссия по назначению арбитров на матчи премьер-лиги. Николаев временно возглавил департамент после увольнения в октябре по собственному желанию Валентина Иванова, однако карьеру арбитра завершать не намерен.

– В дальнейшем как будет выглядеть ваше назначение на матчи. Сами свою фамилию выберете на конкретную игру?

– Скорее всего, решение будет приниматься комиссией. Самому себя назначать на матчи – это неправильно. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Николаева

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