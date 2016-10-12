Алексей Николаев: "Против приглашения иностранных арбитров"

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев, который также является действующим арбитром, высказался категорически против приглашения иностранных судей.

- Я против приглашения иностранных арбитров, - отметил Николев в программе "Все на матч". - Футбол тем и прекрасен, что в нем есть как судейские ошибки, так и ошибки игроков и тренеров. Было бы неинтересно, если бы все было четко запрограммировано.

Не скажу, что я категорически против приглашения иностранных арбитров. Но только если будет какой-то обмен, который пойдет нам на пользу. Считаю, что каждый судья должен судить матчи своего чемпионата. Не думаю, что испанские или итальянские арбитры уступят нам место своих коллег. Не представляю себе ситуацию, чтобы мы поехали судить большие игры этих чемпионатов.