Алексей Николаев: "О том, чтобы возглавить судейский департамент, не задумывался"

Заместитель директора департамента судейства и инспектирования РФС и действующий арбитр Алексей Николаев заявил, что пока не планировал возглавить судейский департамент РФС. Место стало вакантным сегодня после отставки Валентина Иванова по собственному желанию.

- Для всех отставка Иванова стала неожиданностью, - цитирует ТАСС Николаева. - Мы не обсуждали с Ивановым причин его поступка, если бы они были, тогда произошедшее не было бы неожиданностью. Не в моей компетенции обсуждать сменщика Иванова. О том, чтобы возглавить судейский департамент, не задумывался, еще два часа назад все было по-старому.