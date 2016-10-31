Алексей Николаев: "Назначение Будогосского? Комментировать я его не хочу"

Бывший исполняющий обязанности главы департамента судейства РФС Алексей Николаев отметил, что не удивляется назначению Андрея Будогосского на этот пост на постоянной основе. По словам арбитра, для него главное, что он будет продолжать судейскую деятельность.

- У нас ничему не удивляешься, решение о назначении Будогосского принято, комментировать его я не хочу, - приводит "Р-Спорт" слова Николаева. - Я буду заместителем и, самое главное, продолжу судейскую деятельность. О своих обязанностях можно будет говорить после разговора с руководителем, мы во вторник увидимся на сборе.

Справился ли я с работой на посту исполняющего обязанности? Сложно говорить, потому что за три недели чего-то добиться сложно. Но я считаю, что эти три недели прошли плодотворно, скандалов не было.