16:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Николаев: "Назначение Будогосского? Комментировать я его не хочу"

0
0
0
2
 
21 мая 2003 года. Махачкала. "Анжи" – "Ростов" – 0:1. Судья скандального полуфинала Кубка России Валентин ИВАНОВ (слева), который смотрел повтор момента с помощью видеокамеры махачкалинцев, и инспектор Андрей БУДОГОССКИЙ.Андрей Будогосский: "Мутко детально изучил 80 страниц моей программы"

Бывший исполняющий обязанности главы департамента судейства РФС Алексей Николаев отметил, что не удивляется назначению Андрея Будогосского на этот пост на постоянной основе. По словам арбитра, для него главное, что он будет продолжать судейскую деятельность.

- У нас ничему не удивляешься, решение о назначении Будогосского принято, комментировать его я не хочу, - приводит "Р-Спорт" слова Николаева. - Я буду заместителем и, самое главное, продолжу судейскую деятельность. О своих обязанностях можно будет говорить после разговора с руководителем, мы во вторник увидимся на сборе.

Справился ли я с работой на посту исполняющего обязанности? Сложно говорить, потому что за три недели чего-то добиться сложно. Но я считаю, что эти три недели прошли плодотворно, скандалов не было.

Опрос

Как работают российские арбитры в сезоне-2016/17?
голосовать

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161031/1111602640.html

0
0
0
2

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

А380726

Скандалов не было? Николаев "тупой-совсем тупой" или придуряется по причине не утверждения " в цари"?

17:35

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ага. когда срамтак засудили - скандал-скандал. а как другие команды... да какие там могут быть скандалы? ошибки мол - это часть футбола.

17:11

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ