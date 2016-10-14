19:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Николаев: "Можно ввести видеоповторы в вопросе определения пенальти"

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Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев считает, что в футболе можно ввести видеоповторы, но только в вопросах определения пенальти. Он добавил, что футбол - это консервативный вид спорта. 

– Считаю, что в вопросе, был пенальти или нет, можно ввести видеоповоторы. В остальных случаях они не нужны, – сказал Николаев в эфире радиостанции "Спорт FM". – Футбол довольно консервативный вид спорта, наверное, этим он и прекрасен.

Напомним, что глава судейского департамента РФС Валентин Иванов подал заявление на увольнение по собственному желанию, которое было удовлетворено.

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