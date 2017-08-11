Алексей Николаев: "Лично мне Тарханов не сказал, что я должен заканчивать с судейством"

Арбитр Алексей Николаев по-прежнему считает верным свое решение о назначении пенальти в конце матча 4-го тура "Краснодар" – "Урал" (1:1). Благодаря этому 11-метровому "быки" смогли уйти от поражения. Позже контрольно-квалификационная комиссия (ККК РФС) признала это решение ошибочным. Также Николаев отметил, что после встречи он пообщался с главным тренером "Урала" Александром Тархановым. Позже наставник сказал, что от таких судей надо избавляться.

– Для меня это очевидный эпизод. Там было нарушение, задержка рукой со стороны защитника, – отметил Николаев в программе "Свисток". – После игры с пообщался с Тархановым. Он сказал, что это не нарушение правил и не пенальти.

Таких эмоций, какие он потом выразил, не было. Он мне лично не говорил, что я должен заканчивать с судейством. Поэтому я удивился. Тем более прошло время, прежде чем это было высказано. В личной беседе все было культурно.

Хотел ли я грубо ответить? Я никогда не говорю в таком тоне с людьми. Это не в моем духе. Я никогда не обижу человека даже после таких слов. Просто нужно уметь совладать с эмоциями. Считаю, что человек должен следить за эмоциями и никого не обижать.