Алексей Николаев: "Комитет по этике должен рассмотреть слова Тарханова"

Арбитр Алексей Николаев в интервью "СЭ" объяснил решение о назначении пенальти в ворота "Урала" на 94-й минуте матча с "Краснодаром" (1:1). Также судья отметил, что слова главного тренера екатеринбургской команды Александра Тарханова просто недопустимы.
– Вы о его фразе: "От таких судей нужно избавляться"?
– Да. Для меня такие слова просто неприемлемы. Считаю, комитет по этике должен их рассмотреть. Ведь если судьи не будут защищать себя, нас и дальше будут так топтать. Можно говорить о чем-то после игры с глазу на глаз. Но заявлять такое в прессе – недопустимо!
– А Григорий Иванов вас тоже оскорбил?
– Он был излишне эмоционален. Просто нужно знать этого человека. Выражался в нецензурной форме, но без оскорблений. Меня возмутили, прежде всего, слова Тарханова.
– Когда оценку вашей работе даст ККК?
– В среду. Тарханову же никто не давал право заявлять в прессе, что от таких судей, как я, нужно избавляться. Убежден, эти слова нужно вынести на комитет по этике. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
K.Gorlanov
Тарханов красавчик. Он итак интеллигент. Раз уж он такое говорит, значит есть этому основание. Судья лишил двух важных очков Урал. Просто не факт что он поставил бы такой пенальти в обратную сторону.
19:50 7 августа