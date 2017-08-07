Алексей Николаев: "Комитет по этике должен рассмотреть слова Тарханова"

Арбитр Алексей Николаев в интервью "СЭ" объяснил решение о назначении пенальти в ворота "Урала" на 94-й минуте матча с "Краснодаром" (1:1). Также судья отметил, что слова главного тренера екатеринбургской команды Александра Тарханова просто недопустимы.

– Вы о его фразе: "От таких судей нужно избавляться"?

– Да. Для меня такие слова просто неприемлемы. Считаю, комитет по этике должен их рассмотреть. Ведь если судьи не будут защищать себя, нас и дальше будут так топтать. Можно говорить о чем-то после игры с глазу на глаз. Но заявлять такое в прессе – недопустимо!

– А Григорий Иванов вас тоже оскорбил?

– Он был излишне эмоционален. Просто нужно знать этого человека. Выражался в нецензурной форме, но без оскорблений. Меня возмутили, прежде всего, слова Тарханова.

– Когда оценку вашей работе даст ККК?

– В среду. Тарханову же никто не давал право заявлять в прессе, что от таких судей, как я, нужно избавляться. Убежден, эти слова нужно вынести на комитет по этике. (Виталий АЙРАПЕТОВ)