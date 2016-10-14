19:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Николаев: "Каждый арбитр должен работать в своем чемпионате"

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Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев считает, что матчи российского чемпионата должны обслуживать отечественные арбитры. Он добавил, что по договоренности и.о. главного судьи может обслуживать матчи чемпионата России.

– Я придерживаюсь такого мнения, что каждый должен судить свой чемпионат, – сказал Николаев в эфире радиостанции "Спорт FM". – У нас будет создана комиссия по назначениям судей на матчи. Я в нее не вхожу. По договоренности и.о. главного судьи может обслуживать матчи РФПЛ.

Напомним, что глава судейского департамента РФС Валентин Иванов подал заявление на увольнение по собственному желанию, которое было удовлетворено.

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