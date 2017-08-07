Алексей Николаев: "Какие могут быть предпочтения "Краснодару"? Смешно такое слышать"

Арбитр Алексей Николаев в интервью "СЭ" объяснил решение о назначении пенальти в ворота "Урала" на 94-й минуте матча с "Краснодаром" (1:1). Также судья отметил, что слова главного тренера екатеринбургской команды Александра Тарханова просто недопустимы.

– И все-таки теперь вас могут обвинить в предвзятости…

– Я был абсолютно уверен в своем решении. Считаю его объективным. "Краснодар"? Вчера на поле играли две команды. Одна в черном, другая в белом. Точка. Это для меня уже 217-я игра, какие могут быть предпочтения "Краснодару"? Смешно такое слышать.

– А если квалификационная комиссия признает, что пенальти не было, вы все равно не поймете эмоциональной реакции Тарханова?

– Я отношусь к нему с уважением, но говорить такие вещи никому не позволено. А что касается комиссии, то она не раз и не два принимала решения, которые становились для судей непонятными. Но это тоже объяснимо. Люди оценивают эпизоды по телекартинке и не могут оказаться на моем месте в той ситуации. По телевизору пенальти, действительно, не очевидный. Но ассистент, который находился рядом, согласился со мной.

– Что написал в рапорте инспектор?

– Он меня поддержал. Я понимаю реакцию людей. Эпизод случился в концовке, "Урал" мог увезти победу. Но слова Тарханова для меня – за гранью! Такое прощать нельзя. Пусть комитет по этике займется им. И это станет маленьким звоночком для всех. Когда игроки промахиваются с двух метров, мы же не говорим тренерам, что их надо убирать, так как они плохо работают. (Виталий АЙРАПЕТОВ)