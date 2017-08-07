Алексей Николаев: "Если бы я придумал пенальти, игроки "Урала" меня бы затоптали"

Арбитр Алексей Николаев в интервью "СЭ" объяснил решение о назначении пенальти в ворота "Урала" на 94-й минуте матча с "Краснодаром" (1:1). По словам судьи, он был уверен в своем решении.

​– Я не считаю этот эпизод таким уж резонансным, – начал Николаев. – Понятно, что пенальти был поставлен уже в компенсированного время. Любой команде обидно пропускать в самой концовке… Но с моей позиции было очевидно, что игрок "Урала" фолил в штрафной.

Показательно, что футболисты гостей не возмущались! Люди бились 90 минут по такой жаре, вели в счете, а потом арбитр назначает пенальти. И если бы я действительно придумал 11-метровый на 94-й минуте, игроки гостей "Урала" меня бы затоптали! Честное слово. Они бы сказали все, что обо мне думают.

– Промолчали?

– Более того, футболисты подошли и сказали, что это 100-процентный пенальти!

– Футболисты "Урала"?

– Да. На телекартинке видно, что никто в агрессивной форме не выразил протест по поводу моего решения. Другое дело, что телепоказ не отражает в полной мере то, что видел я в той ситуации.

– Вы и сейчас уверены, что это пенальти?

– Во время матча был уверен на 1000 процентов, что это пенальти. Поймите, если ты назначаешь 11-метровый на 94-й минуте, должен быть убежден в своей правоте. Более того, до этого случались падения и в той, и в другой штрафной. Весь матч я давал играть. Но когда случился этот эпизод, для меня не имело значения, в чьей штрафной это произошло. Не знаю, что там скажут в программе "Свисток" или на комиссии. Мне, прежде всего, непонятны слова Тарханова. (Виталий АЙРАПЕТОВ)