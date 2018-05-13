Алексей Николаев: "Амкар" подарил мне свою футболку с номером 226 и моей фамилией"

Российский арбитр Алексей Николаев в интервью "СЭ" рассказал, что ему подарил "Амкар" в честь рекорда. Судья провел 226 матчей в премьер-лиге.

- Не считая рекорда – что память сохранит о матче в Перми?

– Майку "Амкара" с фамилией Николаев и номером 226. Руководители клуба вручили перед игрой. А после – вымпел. На котором написано: для судьи Алексея Николаева матч "Амкар" – "Ахмат" стал рекордным, 226-м, в чемпионатах России. Причем вымпелы подарили и помощникам, и инспектору, и делегату, - сказал Николаев. (Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью здесь.