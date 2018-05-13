21:36 | Футбол — РФПЛ

Алексей Николаев: "Амкар" подарил мне свою футболку с номером 226 и моей фамилией"


Российский арбитр Алексей Николаев в интервью "СЭ" рассказал, что ему подарил "Амкар" в честь рекорда. Судья провел 226 матчей в премьер-лиге.

- Не считая рекорда – что память сохранит о матче в Перми?

– Майку "Амкара" с фамилией Николаев и номером 226. Руководители клуба вручили перед игрой. А после – вымпел. На котором написано: для судьи Алексея Николаева матч "Амкар" – "Ахмат" стал рекордным, 226-м, в чемпионатах России. Причем вымпелы подарили и помощникам, и инспектору, и делегату, - сказал Николаев. (Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksey-nikolaev-pervym-s-rekordom-pozdravil-baskakov-1408336/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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