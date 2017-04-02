Алексей Никитин: "Возможно, когда "Уфа" играет на выезде, нас многие недооценивают"

Защитник "Уфы" Алексей Никитин отметил, что команда должна забыть игру 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1). Футболист подчеркнул, что теперь команда будет готовиться к 1/2 финала Кубка России против железнодорожников.

– Закончилась наша удачная серия, – цитирует "Молодежная газета" Никитина. – Будем готовиться к Кубку России, сейчас мысли только о нем. Прошедшую игру надо забывать.



– Что не получилось сегодня в матче?



– Не получилось создать опасные голевые моменты, с которых можно было бы забить, мало было остроты, к сожалению, сами дали забить сопернику. Надо еще лучше играть и мы будем прибавлять

– "Уфа" считается гостевой командой. В Москве все сложится по-другому?



– Будем надеяться. Может нас многие недооценивают, когда мы на выезде играем.



– Что нужно поменять, чтобы был положительный итог в следующей встрече?



– Нужно не допускать сзади ошибок, к сожалению, которые пока есть. И более агрессивно играть впереди, более активно создавать моменты. Надеюсь получится в следующей игре.



– Как себя чувствовали? После долгого перерыва, впервые появились в стартовом составе...



– В целом нормально. По ощущениям в принципе физически выдержал все, был готов.