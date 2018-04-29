Алексей Никитин: "С сильными командами играть приятнее, но дополнительных премиальных нет"

Защитник "Уфы" Алексей Никитин объяснил, почему его команде легче играется с сильными командами. Футболист также заявил, что повышенные премиальные не полагаются за победы над топ-клубами.

– В этом сезоне вы отобрали очки у всех топ-клубов, кроме "Зенита". Премиальные за такие матчи повышенные?

– Повышенных премиальных нет. Думаю, это чисто спортивная мотивация, – цитируют "Известия" Никитина. – С хорошими командами играется лучше – приходит больше болельщиков, выше концентрация и уровень сопротивления. Вот ты и выдаешь свой максимум.

