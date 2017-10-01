Алексей Миранчук: "Юрий Палыч назвал игру против "Динамо" лучшей в исполнении "Локо"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после матча 12-го тура чемпионата России против "Динамо" (3:0) подчеркнул, что команда уже привыкла к плотному календарю игру. Хавбек сообщил, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин остался доволен игрой своих подопечных.

– Сейчас непростой период, плотный календарь, но мы к этому привыкли, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Миранчук. – Мешает ли отъезд в сборную? Ну, мы же не можем отказаться, здесь ничего не поделаешь. Когда-то это влияет, когда-то нет. У меня пока нет такого опыта, чтобы однозначно ответить на этот вопрос (улыбается).

Была ли эта игра лучшей в сезоне в исполнении "Локомотива"? Юрий Палыч в раздевалке сейчас так и сказал.

Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо"