Алексей Миранчук: "Я не воспринял похвалу Симеоне как приглашение в "Атлетико"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью "Известиям" отметил, что похвала со стороны главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне в марте могла быть способом оказать давление на команду. Железнодорожники в прошлом сезоне уступили мадридцам в 1/8 финала Лиги Европы (0:3, 1:5).

– Многие прочат вам с братом отличное европейское будущее. Весной главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне перед матчем с "Локо" сказал, что вы бы ему в команде пригодились. Ту фразу аргентинского специалиста многие восприняли как элемент давления на соперника перед игрой...

– Я об этом, кстати, подумал гораздо позже. Изначально показалось, что он искренне это сказал, сделал такой комплимент нам с братом. Только уже спустя какое-то время в голове стал прокручивать мысль, что Симеоне мог преследовать цель психологического давления. Но непосредственно перед игрой с "Атлетико" я об этом вообще не думал, так что никакого давления не испытал.

– После таких слов была особая мотивация в матче с "Атлетико" показать товар лицом?

– Я не воспринял его фразу в виде посыла: "Давай, сыграй хорошо, и я тебя заберу в "Атлетико". Просто услышал приятные слова от статусного человека в наш адрес. А дальше надо было просто работать и играть за свой клуб.