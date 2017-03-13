Алексей Миранчук: "Вызов в сборную России окрыляет"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в перерыве матча 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" подчеркнул, что команде необходимо продолжать действовать в том же духе. По словам хавбека, вызов в состав сборной России для участия в подготовке к товарищеским играм с Кот-д`Ивуаром и Бельгией окрыляет.

- Игра хорошая, есть моменты, - сказал Миранчук в эфире телеканала "Наш футбол". - Слава богу, что удалось забить. "Локомотиву" нужно продолжать в том же духе и увеличивать счет. Вызов в сборную России окрыляет. Какие эмоции по этому поводу? Очень рад.

Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар"