20:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Миранчук: "Вызов в сборную России окрыляет"

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в перерыве матча 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" подчеркнул, что команде необходимо продолжать действовать в том же духе. По словам хавбека, вызов в состав сборной России для участия в подготовке к товарищеским играм с Кот-д`Ивуаром и Бельгией окрыляет.

- Игра хорошая, есть моменты, - сказал Миранчук в эфире телеканала "Наш футбол". - Слава богу, что удалось забить. "Локомотиву" нужно продолжать в том же духе и увеличивать счет. Вызов в сборную России окрыляет. Какие эмоции по этому поводу? Очень рад.

Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Меня Ред булл окрыляет а Миранчука вызов в сборную! Кому что...

21:22

grroznyi85

Александр Кокорин: "Red Bull окрыляет".)))

20:51

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