Алексей Миранчук: "Вызов в сборную России окрыляет"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в перерыве матча 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" подчеркнул, что команде необходимо продолжать действовать в том же духе. По словам хавбека, вызов в состав сборной России для участия в подготовке к товарищеским играм с Кот-д`Ивуаром и Бельгией окрыляет.
- Игра хорошая, есть моменты, - сказал Миранчук в эфире телеканала "Наш футбол". - Слава богу, что удалось забить. "Локомотиву" нужно продолжать в том же духе и увеличивать счет. Вызов в сборную России окрыляет. Какие эмоции по этому поводу? Очень рад.
Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар"
Полузащитник @fclm_official Алексей Миранчук: Вызов в сборную окрыляет#НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #ЛокоКраснодар1:0 pic.twitter.com/eMnim6WIOe– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 марта 2017 г.
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Меня Ред булл окрыляет а Миранчука вызов в сборную! Кому что...
21:22
grroznyi85
Александр Кокорин: "Red Bull окрыляет".)))
20:51