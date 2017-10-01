Алексей Миранчук: "В игре с "Динамо" у "Локомотива" получалось все"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после матча 12-го тура чемпионата России против "Динамо" (3:0) отметил, что игра не была легкой, несмотря на крупный счет. Хавбек подчеркнул, что был рад забить гол с передачи брата – Антона.

– Может, кому-то показалось, что все было легко, но легких игр не бывает, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Миранчук. – Сегодня тот случай, когда все получалось и проходило. Мы выходим на каждую игру и стараемся порадовать болельщиков. Сегодня забили много голов, были еще моменты... Голевая передача брата? Приятно, конечно. Да и в целом, я рад забить гол, потому что давно не отличался, тем более с паса Антона. Победе команды рад еще больше.

Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо"