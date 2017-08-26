Алексей Миранчук: "У меня нет конкуренции с братом, больше борюсь с собой"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук считает, что он и его брат Антон хорошо проявили себя в матче 8-го тура чемпионата России против "Урала" (2:1). Братья организовали победный гол в ворота соперников. Алексей отметил, что у него нет конкуренции с братом в команде.

– С братом у вас есть конкуренция?

– Конкуренции с братом у меня нет, – сказал Миранчук. – Больше борюсь с собой, а не с ним, потому что каждый раз хочется сыграть лучше предыдущего.

– Кто сегодня был лучше?

– Мы оба и вся команда.

– Как забили победный мяч?

– Наш защитник отдал проникающую передачу. Я знал, что брат будет отдавать пяткой. Я видел, что не успевал к этому мячу, но удалось интуитивно прочитать действия вратаря. Правая нога не подвела.

– Как команда пережила ответный гол?

– Автоголы всегда неприятны, но это часть футбола. Мы понимали, что переживаниями не поможешь, и надо исправлять и играть по ситуации.

– В экспериментальном составе сборной будете чувствовать себя опытным игроком?

– Фактически да, потому что вызывался часто. Наверное, буду ощущать себя комфортнее других ребят. Сборная есть сборная для всех.

– Вы вновь догнали "Зенит" в таблице. Будете болеть за "Ростов"?

– Да нет, это нас не касается. (Евгений БЕЛОУСОВ)