Алексей Миранчук: "Старожил "Локомотива"? Да у меня уже 100 игр за клуб"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0) отметил, что отметился результативным ударом не без доли везения. Хавбек подчеркнул, что рад представлять один клуб с родным братом.

– Я просто оказался в штрафной в нужном месте, не без везения, конечно, мяч влетел в сетку после рикошета, но это часть игры, я рад, что забил, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Миранчук. – Безусловно, без Антона в команде было тяжело, это тяжелое время. Но как мы поняли позже, аренда в ругой клуб была на руку, после его возвращения все нормализовалось. Нам остается наладить реализацию, прибавлять и выходить на новый уровень.

Юрий Семин сказал, что у меня было особенное задание на игру? Палыч преувеличил. Все знают, что "Краснодар" любит играть в короткий пас, поэтому мы старались насытить центр поля. Ничего особенного.

Травма на тренировке после контакта с Тарасовым? Футбольный эпизод (улыбается). Это было неумышленно, просто небольшое недопонимание. Получил повреждение, и даже сегодня на поле было немного некомфортно. Это не оправдание (смеется). Сейчас будет время, подлечусь и все будет нормально.

Старожил команды? Да я уже 100 игр за клуб провел. С божьей помощью просто с братом рано начали. "Локомотив" лидировал в последний раз в 2014 году, мы тогда были в команде, шли на первом месте, но уступили в концовке "Ростову", после чего, к сожалению, заняли третье место. Сейчас лидировать приятно, но все понимают, что это только начало, самое интересное впереди.

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар"