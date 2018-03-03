Алексей Миранчук: "С детства слышал: Игнашевич и Березуцкие – незаменимые. Прошли годы, защитников по-прежнему мало"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью клубной пресс-службе назвал защитников Сергея Игнашевича, Василия и Алексея Березуцких незаменимыми российскими игроками. Также футболист расстроен, что за это время в стране появилось мало качественных игроков обороны.

– Что обнадеживает и что настораживает в год чемпионата мира?

– Самое печальное, что получили травмы защитники сборной России – Георгий Джикия и Виктор Васин. Ребята показывают хороший футбол на дефицитной позиции, так обидно их терять! Я желаю им здоровья, поскорее восстановиться. Не раз задумывался: почему в атакующей линии у нас в России есть конкуренция, а защитников так мало? С детства слышал: Игнашевич и братья Березуцкие – незаменимые. Прошли годы, но защитников по-прежнему мало. Я не знаю ответа, почему так.

Что воодушевляет, так это само приближение турнира. В гости приедут десятки, сотни тысяч болельщиков. Они познакомятся с нашей культурой, окунутся в праздник. Хочется подарить и нашим болельщикам что-то незабываемое. И чтобы в будущем был повод рассказать друзьям, детям о своих достижениях с улыбкой, а не с кислой миной.

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится завтра, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи