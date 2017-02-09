16:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из "Локомотива"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что полузащитник Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из клуба. Ранее 21-летний россиянин приносил заявление об увольнении с 10 февраля.

- Миранчук отозвал заявление, - сказал Геркус. (Сергей ЕГОРОВ)

Ранее "СЭ" сообщал, что железнодорожники имеют предложения по Миранчуку от трех клубов, но представители игрока договорились с "Рубином" по дополнительным опциям - выплате подъемных и их цифре.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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баламошка

Динамо.

21:35

локо1488

Месси не поймет

17:22

Ботаникум

Да уж, "мальчонка" - НЕ БОЕЦ!!! "Опоссум" какой-то......... и потенциальный претендент в НОВЫЕ "погребняки"!

17:07

Luch-Energy

Тёлка

17:00

Nanninga

Правильно сделал

17:00

jаhlexx

Тряпка, будет в Балтике в аренде играть до лета

16:58

Dzaga

Слабак)

16:57

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