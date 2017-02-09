Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из "Локомотива"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что полузащитник Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из клуба. Ранее 21-летний россиянин приносил заявление об увольнении с 10 февраля.

- Миранчук отозвал заявление, - сказал Геркус. (Сергей ЕГОРОВ)

Ранее "СЭ" сообщал, что железнодорожники имеют предложения по Миранчуку от трех клубов, но представители игрока договорились с "Рубином" по дополнительным опциям - выплате подъемных и их цифре.

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