Алексей Миранчук открыл счет в матче против "Краснодара". Как это было

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России против "Краснодара". На 25-й минуте он замкнул передачу с фланга от нападающего Максима Лысова. После небольшого рикошета мяч от Андрея Синицына попал в штангу, а затем влетел в ворота.

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Защитники "Краснодара" слишком вяло и неактивно оборонялись, и вжались в свою штрафную, позволив Фернандешу приблизиться и обострить ситуацию. Никто не среагировал и на подключение Лысова, который без помех выполнил прострел. Играющий справа Жоаузинью в оборону за защитником "Локомотива" не вернулся, а Петров оказался в центре штрафной, где все равно был бесполезен, не успев на отскок, случившийся в единоборстве Гранквиста и Фарфана, и позволил пробить Алексею Миранчуку.

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар"