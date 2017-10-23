Алексей Миранчук открыл счет в матче против "Краснодара". Как это было

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России против "Краснодара". На 25-й минуте он замкнул передачу с фланга от нападающего Максима Лысова. После небольшого рикошета мяч от Андрея Синицына попал в штангу, а затем влетел в ворота.
Защитники "Краснодара" слишком вяло и неактивно оборонялись, и вжались в свою штрафную, позволив Фернандешу приблизиться и обострить ситуацию. Никто не среагировал и на подключение Лысова, который без помех выполнил прострел. Играющий справа Жоаузинью в оборону за защитником "Локомотива" не вернулся, а Петров оказался в центре штрафной, где все равно был бесполезен, не успев на отскок, случившийся в единоборстве Гранквиста и Фарфана, и позволил пробить Алексею Миранчуку.
poxi53
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20:33
либеральный буддист
Защитник срезал мяч в ворота, вратарь его туда скинул. А звездун просто лишний раз попиарился на оплаченном "голе", как и в игре с молдаванами, защитник сам отправил оплаченный мяч в ворота. И для этот цирк?
20:26