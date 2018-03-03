Алексей Миранчук – об игре со "Спартаком": "Матч очень важен, но он не является решающим"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью клубной пресс-службе рассказал, что считает важным в преддверии чемпионата мира-2018 показать, что в России болельщики ходят на футбол. Ранее президент железнодорожников Илья Геркус заявил, что на домашней игре со "Спартаком" "Локо" соберет рекордную выручку за всю историю клуба.
– 4 марта называют датой финала чемпионата России.
– Превозносить не следует. У меня нет ощущения финала.
– Тогда что?
– Предвкушение дерби. Выйдем – побьемся. Матч очень важен с турнирной точки зрения, но он не является решающим.
– Что выделить из предматчевого антуража, но без общих слов?
– Все эти замечательные сообщения о высокой посещаемости и рекордной для клуба выручке на продаже билетов. Это же действительно круто – в год чемпионата мира показать, что у нас народ идет на футбол, и ставятся рекорды. Футбольный ажиотаж! Пусть все посмотрят.
– Спартаковец Андрей Ещенко полагает, что "в случае поражения "Локомотив" ожидает паника".
– Это его мнение, и ничего больше. Не думаю, что Андрей хочет нас обидеть. Скорее всего, ему стало интересно, как мы отреагируем. Какую-то дискуссию захотелось завязать. Вот мы иногда со спартаковцами встречаемся в общих компаниях, что-то говорим друг другу.
Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится завтра, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Островзаячий
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