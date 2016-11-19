Алексей Миранчук назвал ничью с "Оренбургом" обидной

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после ничьей с "Оренбургом" (1:1) в гостевом матче 14-го тура чемпионата России подчеркнул, что матч проходил в тяжелых условиях. По словам Миранчука, этот результат нельзя считать положительным.

– Игра проходила в тяжелых условиях, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Миранчука. – "Оренбург" здорово играет в обороне, так что хорошо, что забили гол уже в первом тайме. Хотели победить, но не смогли удержать счет. Обидная ничья.

– Можно назвать этот результат положительным?

– Не могу так сказать. Сейчас на счету каждая победа. Плохо, что не удалось выиграть. С другой стороны, одно очко набрали.

– Вы играли в полузащите справа. Как впечатления?

– Ничего особенного. Атакующая позиция, но нужно было также помогать обороне. Конечно, некоторые игровые взаимодействия были новыми, однако никаких проблем не возникало.