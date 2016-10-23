Алексей Миранчук: "Надеюсь, победа над ЦСКА - конец черной полосы "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победы в матче 11-го тура чемпионата России над ЦСКА (1:0) заявил, что рад успеху железнодорожников в дерби. Он добавил, что чувствует себя комфортно на позиции под нападающим.

– Первые эмоции самые положительные, – сказал Миранчук в эфире телеканала "Наш футбол". – Много сил оставили. Пришла долгожданная победа. Моя сегодняшняя позиция? Тренер ставит. Играл немного в оттяжке, меняемся. Стараемся наладить игру. Конечно, любому футболисту лучше играть на мяче.

Сегодня были хорошие зоны, игроки открывались, многие мои пасы прошли - значит, все правильно делал. Не хочется сейчас загадывать. Надеемся, что это конец черной полосы "Локомотива".