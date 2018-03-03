Алексей Миранчук: "Мы с братом были на одном уровне, но пять лет назад меня взяли в основу из-за рабочей левой ноги"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью клубной пресс-службе рассказал, что он и его брат Антон, играя за молодежный состав, были на одном уровне. По мнению Алексея, он попал раньше в основной состав из-за рабочей левой ноги.

– Не станем забывать, что вы с братом провели время в спартаковской академии. Заиграл ли кто-то из группы 1995-го года рождения?

– С некоторыми ребятами из спартаковской школы общаюсь до сих пор. Переписываемся в Инстаграме. Кто где. Кто-то женился, кто-то еще учится, многие пошли работать. Есть и профессиональные футболисты: выступают в разных лигах, но в премьер-лиге никого.

– Получается, команда "Локомотива" 1995-го года рождения более успешная.

– К этому надо философски относиться. В детстве тренеры предупреждали нас: ребята, вас ждут на большом стадионе, но не все туда попадут. Это суровая правда футбола. Судьба порой непредсказуема. Мы с братом, играя за молодежный состав, были на одном уровне. Но пять лет назад в основной состав взяли меня одного. Я левоногий, а это в приоритете.

– Брат Антон в прошлом году резко прибавил. Была даже дискуссия, хорошо или плохо то, что он оказался в аренде в Эстонии.

– Я был уверен, что рано или поздно брат окажется рядом. И что будет играть на хорошем уровне. Да, процесс затянулся. Антон долгое время оставался в молодежке, возможно, это угнетало. Просто ему требовалась команда, где борьба, мужской футбол и какое-то стоящее соревнование. Он съездил в Эстонию и почувствовал себя лидером. И дело даже не в Эстонии, а в смене обстановки.

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится завтра, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.