Алексей Миранчук: "Мнение о том, что Кубок России для "Локомотива" важнее, вызывает недоумение"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в преддверии матча 24-го тура чемпионата России с "Амкаром" подчеркнул, что команда намерена показать интересный футбол. По его словам, железнодорожники должны будут проявить упорство, чтобы добиться победы.

- Наконец нам удалось продвинуться в турнирной таблице. Было потеряно немало очков, но улучшения в весенней части налицо, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Миранчука. - И нам надо двигаться дальше. Хотим показать интересный футбол в субботу. И ждем болельщиков на стадионе.

- Бытует мнение, что для "Локомотива" Кубок России теперь важнее чемпионата...

- Я слышал такое, и не раз. Подобные высказывания вызывают у меня недоумение. Получается, люди могут себе представить ситуацию: наш футболист где-то пожалеет себя, не побежит, держа в уме финал Кубка. Но ни один из нас не простит себе такого отношения, и будет спрос с тренеров, одноклубников. Разделения не существует, мы идем от матча к матчу.

- Последние три матча "Амкар" сыграл вничью...

- "Амкар" не так много пропускает, отличается организованной обороной. Об этом наверняка пойдет речь на теоретическом занятии накануне матча. Считаю, что на выезде "Амкар" выглядит менее уверенно, чем в Перми. Мы должны проявить упорство и добиться победы.

Матч 24-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Амкаром" состоится завтра, начало игры - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.