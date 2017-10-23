Алексей Миранчук: "Мне не принципиально, на кого запишут гол"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победы над "Краснодаром" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что команда прогрессирует. Он также добавил, что для него не принципиально, на кого запишут первый гол во встрече.

– Юрий Семин сказал, что сегодня была лучшая игра "Локомотива" в этом сезоне.

– Я помню, он говорил, что с "Динамо" была лучшая игра. То есть мы прогрессируем. Есть стабильность, – сказал Миранчук.

– Расскажите про свой гол. Вы его смело можете разделить с Фарфаном.

– Да. Мне не принципиально, на кого его запишут. Факт в том, что мы все там оказались, была насыщенность, поэтому удача нам улыбнулась.

– Даже на табло не посмотрели, чью фамилию поставили?

– Я табло не смотрел, но услышал.

– На брата не обиделись, когда вдвоем выходили, и он вам не отдал пас?

– Он все правильно сделал. Там защитник перекрывал. Сейчас пойду ему напихаю. Нужно реализовывать такие моменты. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар"