Алексей Миранчук: "Люди повернулись к футболу лицом"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью RT отметил, что сейчас люди стали больше интересоваться футболом. По его мнению, это связано с чемпионатом мира-2018.

– С началом нового сезона в РПЛ почувствовали разницу между нынешним и прошлым сезоном с точки зрения атмосферы на трибунах?

– Честно говоря, прошло еще не так много времени, чтобы заметить какие-либо изменения. Но в целом люди повернулись к футболу лицом, причиной тому стала хорошая игра сборной России. Думаю, что в будущем стоит ожидать ещё большего заполнения трибун.