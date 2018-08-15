Алексей Миранчук: "Люди повернулись к футболу лицом"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью RT отметил, что сейчас люди стали больше интересоваться футболом. По его мнению, это связано с чемпионатом мира-2018.
– С началом нового сезона в РПЛ почувствовали разницу между нынешним и прошлым сезоном с точки зрения атмосферы на трибунах?
– Честно говоря, прошло еще не так много времени, чтобы заметить какие-либо изменения. Но в целом люди повернулись к футболу лицом, причиной тому стала хорошая игра сборной России. Думаю, что в будущем стоит ожидать ещё большего заполнения трибун.
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https://russian.rt.com/sport/article/545391-aleksei-miranchuk-lokomotiv-rpl