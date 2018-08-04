Алексей Миранчук: "Локомотиву" пора брать себя в руки и разрывать соперников"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура Российской премьер-лиги со "Спартаком".

- Какие ожидания от матча со "Спартаком"?

- Приложим все силы, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Дерби – всегда особенный матч! Пора брать себя в руки, вкатываться в сезон и разрывать соперников. Ждем в Черкизове горячий футбол и горячую атмосферу!

"Локомотив" – "Спартак": Российская премьер-лига, 2-й тур, 4 августа 2018 года, онлайн-трансляция матча в 19.00 (по московскому времени)