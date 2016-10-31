Алексей Миранчук: "Локомотив" не уступал "Рубину", но проиграл"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после матча 12-го тура премьер-лиги против "Рубина" (0:2) отметил, что его команда превзошла соперника по игре. По его словам, казанцы выиграли только за счет двух реализованных "стандартов".

- Мы доминировали по игре, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Миранчука. - Создавали неплохие моменты. Обидно, что пропустили с двух "стандартов". Наверное, потеряли концентрацию, оставили на дальней штанге высокорослых футболистов "Рубина", которые использовали свой шанс. Мы неплохо выглядели, контролировали игру. У меня были моменты и в начале, и по ходу матча. Забивай, и дальше будет легче. Но не получилось.

- После двух побед это поражение не ударит по психологии команды?

- Не думаю. Матч нельзя назвать провальным. Мы не уступали "Рубину" и показывали свой футбол, но проиграли. Будем гнуть свою линию, и результат придет.