Алексей Миранчук: "Лидер я или нет - решать болельщикам"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победы над "Уралом" (2:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что ему не нравится приписывать себя к лидерам клуба. Также футболист отметил, что вызов в сборную России не повлиял на его игру, так как он всегда настраивается на победу.

– Было тяжело, как и во всех матчах, но рады, что выиграли, – заявил Миранчук.

– Как оцениваете свои действия и игру брата, который как и вы приглашен в национальную команду?

– Очень приятно было получить вызов в сборную. На игру это никак не повлияло, потому что на каждый матч нужно выходить со стопроцентной самоотдачей. Рад, что показали результативную игру в атаке и победили.

– Можете назвать себя лидером "Локомотива"?

– Не люблю приписывать себя к лидерам. Мы просто делаем свою работу. Дай Бог продолжить играть на таком же уровне. Лидер или не лидер – будут решать болельщики.

– Как узнали о вызове?

– Мне написали – уже не помню кто. Очень обрадовался, тем более вызвали вместе с братом и другими ребятами из "Локомотива". (Евгений БЕЛОУСОВ)