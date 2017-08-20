Алексей Миранчук извинился перед Глушаковым, но...

Суббота. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 3:4. Алексей МИРАНЧУК сравнял счет во втором тайме, получив перед этим желтую карточку за фол против Дениса Глушакова. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук извинился перед капитаном "Спартака" Денисом Глушаковым за грубый фол в субботнем матче 7-го тура чемпионата России, в котором его команда перевернула игру после перерыва и добилась победы – 4:3. В середине второго тайма при счете 2:1 в пользу оставшихся вдесятером красно-белых Миранчук выполнил грубый подкат против Глушакова, за что главный арбитр встречи Алексей Еськов показал железнодорожнику желтую карточку.

– Алексей, как вы прокомментируете эпизод борьбы с Глушаковым? – вопрос хавбеку, который пообщался с прессой вместе с братом Антоном.

– Есть судья на поле. Он рассудил так, как посчитал нужным.

– Это ошибка судьи?

Антон: – Если вы вспомните, когда играли в Черкизове, Макеев подкатился под брата. Посчитали нужным не давать красную карточку. Может быть много разговоров.

Алексей: – Извиняюсь, если с Денисом что-то случилось. Но повторюсь – есть судья на поле.

– А сами как считаете? Это красная карточка?

Алексей: – Какая разница, как я считаю?! Есть судья на поле!

– Но судьи ошибаются...

Алексей (перешел с автором вопроса на "ты"): – Ошибаются. Какой толк будет, если я скажу? Мои мысли – это мои мысли. Я оставлю их при себе. (Ярослав СУСОВ)