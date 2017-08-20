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Алексей Миранчук извинился перед Глушаковым, но...

Суббота. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 3:4. Алексей МИРАНЧУК сравнял счет во втором тайме, получив перед этим желтую карточку за фол против Дениса Глушакова. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Суббота. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 3:4. Алексей МИРАНЧУК сравнял счет во втором тайме, получив перед этим желтую карточку за фол против Дениса Глушакова. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук извинился перед капитаном "Спартака" Денисом Глушаковым за грубый фол в субботнем матче 7-го тура чемпионата России, в котором его команда перевернула игру после перерыва и добилась победы – 4:3. В середине второго тайма при счете 2:1 в пользу оставшихся вдесятером красно-белых Миранчук выполнил грубый подкат против Глушакова, за что главный арбитр встречи Алексей Еськов показал железнодорожнику желтую карточку.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" – "Локомотив" – 3:4. Алексей ЕСЬКОВ в первом тайме удалил Александра Самедова за симуляцию, а после перерыва не стал показывать красную карточку Алексею Миранчуку.Еськов не удалил Миранчука – тот забил гол

– Алексей, как вы прокомментируете эпизод борьбы с Глушаковым? – вопрос хавбеку, который пообщался с прессой вместе с братом Антоном.

– Есть судья на поле. Он рассудил так, как посчитал нужным.

– Это ошибка судьи?

Антон: – Если вы вспомните, когда играли в Черкизове, Макеев подкатился под брата. Посчитали нужным не давать красную карточку. Может быть много разговоров.

Алексей: – Извиняюсь, если с Денисом что-то случилось. Но повторюсь – есть судья на поле.

– А сами как считаете? Это красная карточка?

Алексей: – Какая разница, как я считаю?! Есть судья на поле!

– Но судьи ошибаются...

Алексей (перешел с автором вопроса на "ты"): – Ошибаются. Какой толк будет, если я скажу? Мои мысли – это мои мысли. Я оставлю их при себе. (Ярослав СУСОВ)

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Фол Алексея Миранчука на Глушакове - это...
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (10)
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alex-ls

так я не понял после суперкубка вы возмущались, хотя там такой грубости не было

17:06

Obl2007

Ушлепок.... В ответке получишь...

17:04

Crawn

Секта! ИМХО Спартак получил своё! А у все болел Спартака рожи вообще свинские!!!

17:00

BeeBop

СЭ!!! Я не могу понять, ну зачем такая дешевая провокация! Вы бы хоть сами себя немного уважали! Совсем скатываетесь до желтой прессы! Да! Свиньи проиграли из-за ошибки судьи! Они ведь всегда только из-за судейских ошибок проигрывают! Теперь всю неделю эту тему мусолить будете?!

16:42

алЕкс

А что "но..." ? К чему провокационные заголовки?

16:36

Веравалер

Ну, положим, ответка к СМ прилетела. Но теперь - время ждать, когда ответка прилетит братишкам. как бы им на кашку не пришлось перейти с мясной диеты...

16:35

genas

рожи неприятные

16:34

genas

парень то борзый...такой покалечит и совесть не будет грызть его

16:33

redgy

негодяй, перешел на "ты"... ))

16:25

GoaLapagos

СУСОВ, КА КТЕБЕ МИРАНЧУК ЕЩЁ В МОРДУ НЕ ДАЛ ЗА ТВОЮ ПРИСТАВУЧЕСТЬ

16:08