Алексей Миранчук извинился перед Глушаковым, но...

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук извинился перед капитаном "Спартака" Денисом Глушаковым за грубый фол в субботнем матче 7-го тура чемпионата России, в котором его команда перевернула игру после перерыва и добилась победы – 4:3. В середине второго тайма при счете 2:1 в пользу оставшихся вдесятером красно-белых Миранчук выполнил грубый подкат против Глушакова, за что главный арбитр встречи Алексей Еськов показал железнодорожнику желтую карточку.
– Алексей, как вы прокомментируете эпизод борьбы с Глушаковым? – вопрос хавбеку, который пообщался с прессой вместе с братом Антоном.
– Есть судья на поле. Он рассудил так, как посчитал нужным.
– Это ошибка судьи?
Антон: – Если вы вспомните, когда играли в Черкизове, Макеев подкатился под брата. Посчитали нужным не давать красную карточку. Может быть много разговоров.
Алексей: – Извиняюсь, если с Денисом что-то случилось. Но повторюсь – есть судья на поле.
– А сами как считаете? Это красная карточка?
Алексей: – Какая разница, как я считаю?! Есть судья на поле!
– Но судьи ошибаются...
Алексей (перешел с автором вопроса на "ты"): – Ошибаются. Какой толк будет, если я скажу? Мои мысли – это мои мысли. Я оставлю их при себе. (Ярослав СУСОВ)
Братья Миранчуки - о шашлыке, игре со "Спартаком" и судействе Еськова pic.twitter.com/0xbnegip1u– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 20 августа 2017 г.
alex-ls
так я не понял после суперкубка вы возмущались, хотя там такой грубости не было
17:06
Obl2007
Ушлепок.... В ответке получишь...
17:04
Crawn
Секта! ИМХО Спартак получил своё! А у все болел Спартака рожи вообще свинские!!!
17:00
BeeBop
СЭ!!! Я не могу понять, ну зачем такая дешевая провокация! Вы бы хоть сами себя немного уважали! Совсем скатываетесь до желтой прессы! Да! Свиньи проиграли из-за ошибки судьи! Они ведь всегда только из-за судейских ошибок проигрывают! Теперь всю неделю эту тему мусолить будете?!
16:42
алЕкс
А что "но..." ? К чему провокационные заголовки?
16:36
Веравалер
Ну, положим, ответка к СМ прилетела. Но теперь - время ждать, когда ответка прилетит братишкам. как бы им на кашку не пришлось перейти с мясной диеты...
16:35
genas
рожи неприятные
16:34
genas
парень то борзый...такой покалечит и совесть не будет грызть его
16:33
redgy
негодяй, перешел на "ты"... ))
16:25
GoaLapagos
СУСОВ, КА КТЕБЕ МИРАНЧУК ЕЩЁ В МОРДУ НЕ ДАЛ ЗА ТВОЮ ПРИСТАВУЧЕСТЬ
16:08