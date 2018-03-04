Алексей Миранчук: "Игнатьев сегодня сделал чуть больше, чем остальная команда. Семин назвал его СуперВладом"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук заявил, что он не знает, как оценивать результат матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0). Кроме того, Миранчук добавил, что главный тренер команды Юрий Семин назвал защитника Владислава Игнатьева СуперВладом.
- "Локомотив" можно поздравлять с ничьей?
- Сложно сказать. Мы всегда выходим, чтобы победить, а не чтобы не проиграть. Сегодня матч закончился вничью, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Миранчука.
- Как игралось по такой погоде?
- Условия были не идеальными, но "Спартак" играл на том же поле по такой же погоде.
- "Краснодар" вышел на второе место и немного сократил отставание от "Локомотива". Часто смотрите в таблицу?
- Смотрю нечасто, но понимаю ситуацию. Нужно просто играть и не заглядывать в таблицу все время.
- Что сказали Игнатьеву после матча?
- Семин назвал его СуперВладом. Игнатьев сегодня сделал чуть больше, чем остальная команда. Хочется сказать спасибо болельщикам, которые пришли на футбол в такую погоду.