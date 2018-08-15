Алексей Миранчук: "Головин принял правильное решение, перейдя в "Монако"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью RT признался, что рад за Александра Головина​, перешедшего в "Монако". Хавбек пожелал партнеру по сборной России успехов в новой команде.

– Как восприняли переход ещё одного вашего товарища по сборной России Александра Головина в "Монако"?

– По моему мнению, он принял правильное решение, выбрав для продолжения своей карьеры монегасков, так как это был для него самый подходящий вариант. Рад за Александра и желаю ему как можно меньше травм и показать себя с лучшей стороны и в новой команде.