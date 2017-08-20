Алексей Миранчук: "Думаю, шашлык получился вкусный"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук отметил, что остался доволен организацией мероприятия "ЛокоЛэнд", на котором футболисты встретились с болельщиками команды. Напомним, что накануне "Локомотив" обыграл "Спартак" в матче 7-го тура чемпионата России – 4:3.
– Как отметили победу над "Спартаком"?
– Спокойно. Поехали, попили чай и поехали домой – отдыхать, – сказал Миранчук. – Дали пару выходных, стараемся хорошо их провести.
– У гриля все получилось?
– Вроде все всё расхватали. Значит, все получилось. Шашлык, думаю, вкусный.
– Как вам мероприятие?
– Рады, что пригласили. Здорово, что праздник совпал с такой победой. Спасибо всем, кто пришел, и летнего настроения.
– Перед собой цель – чемпионство?
– Ставим – максимально выкладываться в каждом матче. Хочешь от нас громкие слова? Мы тебе не скажем!
– Как вы прокомментируете эпизод борьбы с Глушаковым?
– Есть судья на поле. Он рассудил так, как посчитал нужным. (Ярослав СУСОВ)
Odissevs
Тушёные шпалы и невыданная красная карточка запеклись на славу.
16:54
Друг Адика Вадик
ахаха все кому не лень делают шашлык из спартака
16:38
Haiaxi
Шашлык из Спартака?
16:27
redshark
Болтун.
16:24