Алексей Миранчук: "Для "Локомотива" главное - не потерять этот настрой"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после матча 4-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (1:0) отметил, что для его команды главное - не потерять настрой. Красно-зеленые одержали четыре победы в четырех первых играх подряд.

– Юрий Батуренко сказал, что на последней тренировке вы забили два таких штрафных.

– Да, так и было. Сегодня Фернандеш, можно сказать, разрешил мне пробить.

– Антон штрафные не исполняет?

– Если честно, это как раз его точка. На тренировках исполняет здорово. Еще хорошо бьет Рыбус, причем с двух ног.

– Брат вышел в первом тайме. Как оцените его игру?

– Он играл на фланге, я – оттянутого нападающего. Нас называют лучшими в этом матче? Играет вся команда. Все ребята бились. Хотел бы сказать спасибо команде и болельщикам. Все выложились на сто процентов.

– "Локомотив" одержал четыре победы подряд. В чем секрет?

– Главное, не потерять этот настрой. Мы не должны думать, что идем на первом месте. В каждом матче нужно отдавать все силы.

– "Локомотив" вновь прибавил во втором тайме.

– В первом тайме у соперника много сил. Они успевают перестраиваться, закрывать зоны. Во втором свежести меньше. Соперники начинают проигрывать борьбу, и у нас получается дожать.