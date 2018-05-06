Алексей Миранчук: "Чуть не расплакался после победы в чемпионате, но сдержался"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победы над "Зенитом" в матче 29-го тура чемпионата России (1:0) признался, что на трибунах были его родители, но в раздевалку после игры отказались идти. Красно-зеленые за тур до конца сезона стали чемпионами страны.

– Да нет, никто не звонил. Подумаешь, выиграли чемпионат… – цитирует RT Миранчука. – На самом деле, мы очень счастливы. Сегодня на трибунах были наши родители, и стать чемпионом на их глазах дорогого стоит. В раздевалку папа с мамой не пошли, а вот на поле после финального свистка спустились. Были и слезы, конечно, и улыбки. Обняли нас с братом. Да я и сам чуть не расплакался, но сдержался – все-таки болельщики смотрят.