Алексей Миранчук близок к подписанию контракта с "Локомотивом"

По данным "СЭ", полузащитник Алексей Миранчук с большой долей вероятности подпишет новый контракт с "Локомотивом".

Сторона футболиста хочет, чтобы соглашение было рассчитано на четыре года. Нельзя исключать, что контракт будет заключен и на меньший срок. Переговоры продолжаются, а финальная точка может быть поставлена после возвращения 21-летнего хавбека из расположения сборной России, в составе которой он готовится к Кубку конфедераций.

Напомним, что минувшей осенью к Миранчуку предметный интерес проявлял "Рубин", но клубы не смогли договориться о трансфере. В нынешнем сезоне футболист провел 29 матчей в чемпионате России, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи, в Кубке России на его счету пять матчей, два гола и одна голевая передача. (Сергей АСТАХОВ)