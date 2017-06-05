15:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Миранчук близок к подписанию контракта с "Локомотивом"

Алексей МИРАНЧУК. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Алексей МИРАНЧУК. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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По данным "СЭ", полузащитник Алексей Миранчук с большой долей вероятности подпишет новый контракт с "Локомотивом".

 
Алексей МИРАНЧУК.Алексей Миранчук: "У меня контракт, я в "Локомотиве"

Сторона футболиста хочет, чтобы соглашение было рассчитано на четыре года. Нельзя исключать, что контракт будет заключен и на меньший срок. Переговоры продолжаются, а финальная точка может быть поставлена после возвращения 21-летнего хавбека из расположения сборной России, в составе которой он готовится к Кубку конфедераций.

Напомним, что минувшей осенью к Миранчуку предметный интерес проявлял "Рубин", но клубы не смогли договориться о трансфере. В нынешнем сезоне футболист провел 29 матчей в чемпионате России, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи, в Кубке России на его счету пять матчей, два гола и одна голевая передача. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Po Faktu

Millwall82,мамашу твою так называют

15:48

баламошка

Только для Дзюбы быть крысой - это профессия и призвание.

15:43

Millwall82

g2ta, крыса это прозвище Миранчука. Его так все в Локомотиве называют, да и в сборной тоже.

15:31

g2ta

ты наверное перепутал крыс только один и это дзюба! полено ваше!

15:26

Millwall82

Видимо Крыс забоялся Дзюбу.

15:09