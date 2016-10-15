Алексей Миранчук: "Амкару" сложно забить на их поле"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после ничьей с "Амкаром" (0:0) в 10-м туре чемпионата России отметил умение соперника обороняться. Также он считает, что один гол мог бы решить исход поединка.

– Играли впереди с Сашей Коломейцевым, - цитирует пресс-служба клуба Миранчука. - С первых минут выше должен был располагаться я, но можно было меняться и реагировать по ситуации, чтобы сразу двое не садились вниз. Тяжелый получился матч. "Амкар" умеет компактно обороняться. Пермякам сложно забить на их поле. Но все равно мы создали несколько моментов. Если бы реализовали хотя бы один, пермяки бы раскрылись. Один гол мог определить результат. Тревожит, что мы уже долго не можем забить с игры. Работаем над этим. Надеюсь, уже скоро все наладится.