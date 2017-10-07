Алексей Миллер: "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Константина Сарсании"

Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер выразил соболезнования родным и близким Константина Сарсании. Спортивный директор "Зенита" скоропостижно скончался в субботу на 50-м году жизни.

– От нас ушел очень светлый и открытый человек, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Миллера. – Невероятно талантливый, одаренный и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело. Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола. Вечная память.