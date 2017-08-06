Алексей Миллер: "Поздравляю многомиллионную армию болельщиков "Зенита" с чемпионской игрой!"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер после матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (5:1) отметил, что питерцы одержали победу в современном стиле. После этого матча сине-бело-голубые вышли на первое место в турнирной таблице с 12 очками, опережая "Локомотив" по дополнительным показателям.

– Поздравляю многомиллионную армию болельщиков санкт-петербургского "Зенита" с чемпионской игрой! – цитирует клубная пресс-служба Миллера. – На самой современной арене страны в очень современном стиле команда одержала яркую победу над принципиальным соперником! "Зенит" – чемпион!

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"