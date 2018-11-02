Алексей Маклаков: "Я против того, чтобы своих же освистывать"

Известный актер, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков призвал поклонников команды терпимее относиться к полузащитнику Денису Глушакову​. Фанаты освистали игрока во время матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Анжи".

– Я очень надеюсь, что все это недовольство когда-нибудь успокоится. Все приобретет нормальные формы взаимоотношений между игроками и болельщиками. И наоборот. Надеюсь, что сегодняшняя победа – некий шаг к примирению. Необходимо объединиться.

– Не поняли освистывания Глушакова?

– Я вообще противник каких-то резких шагов, радикальных решений. Нужно проявлять терпимость. С другой стороны, болельщики имеют право на проявление чувств. Однако я против того, чтобы своих же освистывать. Своих беречь надо! Отставка Карреры – уже свершившийся факт. Нельзя же жить прошлым. Нужно смотреть в будущее! Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые поддерживают свой клуб. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Маклакова